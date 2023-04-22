Soprano Esra Abacıoğlu Akcan, Necil Kazım Akses'in Bestelerini Yorumladı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Soprano Esra Abacıoğlu Akcan, Türk Beşlerinin son temsilcisi Kompozitör Necil Kazım Akses'in sekiz eserini yorumladı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Soprano Esra Abacıoğlu Akcan ile Devlet Opera ve Balesi Baş Korrepetitör Fügen Yiğitgil, Türk Beşlerinin son temsilcisi Kompozitör Necil Kazım Akses'in sekiz şarkısının kaydını, İTÜ MIAM Stüdyosunda yaptı. Cumhuriyetin 100'üncü yılında ilk kuşak bestecilerden Necil Kazım Akses'in besteleri, Soprano Esra Abacioğlu Akcan tarafından profesyonel anlamda ilk defa yorumlandı. Akses, Cahit Külebi, Oktay Rıfat gibi farklı üsluptaki şairlerden seçtiği şiirleri kendi musiki üslubuyla besteledi ve bu eserlere "poem" adını verdi. "Müzikli şiir" olarak da tanımlanan poemler şimdi Esra Abacıoğlu Akcan'ın sesinde can buldu. Kaydı tamamlanan ilk eserler, Akses'in 1964 tarihli "Portreler i-piyano için 6 poem" adlı eser albümünden, Orhan Veli Kanık'in "Anlatamıyorum" ve Melih Cevdet Anday'in "Alaturka" şiirleri üzerine şarkılar oldu. Prodüksiyon çalışması Ak Müzik tarafından yapılan albüm kaydı, Türkiye ve tüm dünyada popüler dijital müzik platformlarında sanatseverlerle buluştu.

Öte yandan Abacıoğlu Akcan, 27 Nisan 2023'te Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Antalyalı sanatseverlerle buluacak.