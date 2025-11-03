Haberler

Sonsuz Uyanış Bale Eseri Samsun'da Sahnelendi

Güncelleme:
Koreograf David Khozashvili tarafından sahneye konulan 'Sonsuz Uyanış' baleti, insanın varoluşunu ve Tanrı ile olan ilişkisini anlatan görsel bir şölen sundu. Eser, 15 dansçı ve bir anlatıcıyla iki perdede sahnelendi.

Koreograf ve bale sanatçısı David Khozashvili tarafından sahneye konulan "Sonsuz Uyanış" bale eserinin prömiyeri, Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından izleyiciyle buluşturuldu.

Librettosu Aslı Onaç Aytekin tarafından kaleme alınan eser, insanın kendisi ve Tanrı ile ilişkisini, varoluşu ve aşk arayışını konu aldı.

Yaklaşık 60 dakika süren eserde 15 dansçı ve bir anlatıcı yer aldı.

Boşluk olarak tanımlanan soyut mekanda geçen eserde, ateş, su, toprak ve hava elementleri insanın içsel dünyasını temsil etti.

Varoluş döngüsünü izleyiciye aktaran eser, her bölümünde farklı elementlerin sembolik anlamlarını dans diliyle sahneye taşıdı.

İki perdelik eserin prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Koreografi ve rejisörlüğünü Khozashvili'nin yaptığı eserin orkestra şefliğini Mürsel Yavuz üstlenirken, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, şiir Emir Can Kahyeri, kostüm tasarımı ise Gülnur Çağlayan Tuluk imzasını taşıyor.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
500

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur. Kendi başıma işlem yapmayı denedim, ama işe yaramadı. Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle tanıştım ve istikrarlı kazançlar elde ettim. Yatırım yaptım ve şimdi 403.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Nildatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

