Sonevler Kapalı Pazar Yeri Hizmete Açıldı

Sonevler Kapalı Pazar Yeri Hizmete Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi tarafından tamamlanan Sonevler Kapalı Pazar Yeri, olumsuz hava koşullarından etkilenmeden alışveriş yapılmasını sağlıyor. Geniş iç yapısı ve düzeni ile vatandaşların ve esnafın rahatını artırıyor.

Esenyurt Belediyesince yapımı tamamlanan "Sonevler Kapalı Pazar Yeri" hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Namık Kemal, Turgut Özal, Saadetdere ve Zafer mahalleleri için kurulan, pazar günleri caddelerde trafik yoğunluğuna ve çevre kirliliğine yol açan açık semt pazarı taşındı.

Sonevler'de dört mevsim hizmet verecek şekilde tasarlanan pazar yeri, tamamen kapalı çatısıyla olumsuz hava koşullarından etkilenmeden alışveriş yapılmasını sağlıyor.

Geniş ve ferah iç yapısı ve tezgah düzeniyle hem vatandaşların rahat dolaşmasına olanak tanıyor hem de esnafın daha sağlıklı koşullarda hizmet vermesine imkan sağlıyor.

Proje kapsamında ayrıca vatandaşların ulaşımı ve otopark konusunda da önemli kolaylıklar sağlandı.

Pazar yerinin altında 131 otomobil ve 61 motosiklet, pazar katında da 126 otomobil ve 16 motosiklet için park yapma imkanı bulunuyor.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
Türkiye ve ABD'nin Suriye toplantısı yarın

Türkiye ve ABD masaya oturuyor! Toplantıda tek konu ele alınacak
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı

98 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraf çekildiği stüdyoda sürpriz kayıt
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak

Türkiye'ye boykot başlatan ülke süreçten epey zararlı çıkacak
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
İbrahim Hatipoğlu'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık

Gündemi değiştirecek sözler: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti

Bakan Bak ve 81 ilden gelen gençler Anıtkabir'de
Tetikçi tutup eşinin kuyumcu dükkanı kurşunlattı

Maskeli tetikçi tutup eşinin kuyumcu dükkanını kurşunlattı
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Maç sonu söyledikleriyle taraftarları çıldırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.