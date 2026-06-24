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Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı

Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
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Şarkıcı Soner Arıca'nın 95 yaşındaki annesi Altun Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene belediye başkanları, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SANATÇI Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca (95), Ordu'nun Fatsa ilçesinde toprağa verildi.

Fatsa Belediyesi Zabıta Amiri merhum Hüseyin Arıca'nın eşi Altun Arıca, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Şarkıcı, söz yazarı Soner Arıca'nın annesi, aktörler Kadir İnanır'ın ablası, Levent İnanır, Bülent Arıca, merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi, sanatçılar Hüseyin Önder ve Cevahir Önder'in ise anneannesi olan Altun Arıca için Fatsa Hz. Hamza Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene; Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, siyasi parti ilçe başkanları, Arıca ailesinin yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde Soner Arıca, taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Altun Arıca'nın cenazesi, Fatsa Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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