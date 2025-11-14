Haberler

Sondaj Çalışması Sırasında Kolunu Kaptıran İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Aksaray Eskil ilçesinde sondaj çalışması sırasında İbrahim Yaşar'ın sağ kolu makineye kaptırılarak 120 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düştü. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, AFAD ekipleri kolu bulmak için arama çalışmalarına devam ediyor.

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde sondaj çalışması sırasında İbrahim Yaşar'ın (30) makineye kaptırdığı kolu, 120 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düştü. Yaralanan Yaşar hastaneye kaldırılırken, AFAD ekipleri kolu arıyor.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Sıcak Yaylası'nda meydana geldi. Zülfikar Sırmalı'ya ait tarlada yürütülen sondaj çalışması sırasında İbrahim Yaşar, sağ kolunu makineye kaptırdı. Yaşar'ın kopan kolu, sondaj kuyusuna düştü. Kanlar içinde yere yığılan Yaşar'a ilk müdahalesini mesai arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaşar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Yaşar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

AFAD ekipleri, 120 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen kolu arama çalışmalarını sürdürüyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
