Sonbaharın Renkleriyle Dolu Ballıkayalar Kanyonu

Güncelleme:
Gebze'de bulunan 1,5 kilometre uzunluğundaki Ballıkayalar Kanyonu, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor. Tabiat parkında doğa yürüyüşü, piknik ve kamp gibi aktiviteler yapılabiliyor.

Türkiye'nin en güzel yürüyüş rotalarından biri olarak gösterilen 1,5 kilometre uzunluğundaki Ballıkayalar Kanyonu, ziyaretçilerini sonbaharın renkleriyle ağırlıyor.

Gebze ilçesinde adını verdiği 1847 hektar alanı kapsayan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın içinde bulunan kanyon, sonbaharın güzelliklerini yansıtıyor.

Bünyesindeki ağaçlarda yeşilin yanı sıra kahverengi ve sarı tonlarının hakim olmaya başladığı tabiat parkı, ziyaretçilerini sonbahar manzarasıyla karşılıyor.

Bölgedeki yoğun sanayiye rağmen zengin flora ve faunası bulunan park, 15'i bölgeye ait 416 canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

Uzunluğu 1,5 kilometre, genişliği 40 ile 80 metre arasında değişen kanyonun çevresinde Tavşanlı, Pelitli, Köseler, Balçık ve Muallimköy gibi yerleşim merkezleri yer alıyor. Kanyon, Akdeniz ile Avrupa-Sibirya bitkiler coğrafyasının geçit kuşağında bulunuyor.

Dağcılık, tırmanma, doğa yürüyüşü, piknik ve kamp gibi aktivitelerinin yapılabildiği tabiat parkı, doğada vakit geçirmek isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
