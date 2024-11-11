Sonbaharın Güzelliği: Tokat'ta Topçam Dağı'nda Çam Ağaçları Sarıya Büründü
Tokat'taki Topçam Dağı, sonbaharla birlikte çam ağaçlarının sarı rengine bürünmesiyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Vatandaşlar, bu doğal güzelliği fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştiriyor.
TOKAT'ta 1600 rakımlı Topçam Dağı'nda sonbaharla birlikte çam ağaçlarının aldığı sarı renk güzel bir görüntü oluşturdu.
Tokat'ta doğası ile yaz kış vatandaşların uğrak noktası olan Topçam Dağı sonbahar mevsiminde farklı bir güzelliğe büründü. Yüzlerce yıllık ağaçların bulunduğu Topçam Dağı'nda sonbaharın oluşturduğu renkler dikkat çekti. Özellikle hafta sonrası temiz hava almak için bölgeye giden vatandaşlar bu güzelliği fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi.
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,
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