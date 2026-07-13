Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan markete kapatma cezası

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, ikinci kez son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen zincir markete 7 gün kapatma cezası verildi.

Şahinbey Belediyesince yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda yaptıkları kontrollerde bir zincir market şubesinde bozulmuş, küflenmiş ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu tespit etti.

Daha önce de aynı durumdan üç gün süreyle kapatılan söz konusu markete bu kez 7 gün süreyle kapatma cezası uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha önce aynı şube hakkında verilen kapatma kararının işletme tarafından yargıya taşındığını ancak mahkemenin belediyenin uygulamasını hukuka uygun bulduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Denetimlerde aynı şubede yeniden bozulmuş ve küflenmiş ürünler satan zincir markete yasal işlemleri uygulayarak iş yerini ikinci kez, 7 gün süreyle kapattık. Halk sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir. Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atan hiçbir ihmale göz yummayacak, denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."