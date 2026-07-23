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MSB: (Hava Harp Okulu'ndaki öğrenci vefatına ilişkin) Derhal başlatılan idari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyetle sürdürülmektedir

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MSB, son bir haftada 6 PKK'lı teröristin teslim olduğunu, sınırlarda 466 kişinin yakalandığını, 946 kişinin engellendiğini açıkladı. Ayrıca Eurofighter tedarik süreci ve Hava Harp Okulu'ndaki öğrenci vefatıyla ilgili bilgiler paylaştı.

MSB: Son bir hafta içerisinde, 6 PKK'lı terörist teslim oldu.

MSB: Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu 466 kişi yakalandı, 946 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

MSB: 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 485 oldu, engellenen kişi sayısı da 42 bin 776'ya ulaştı.

MSB: (Eurofighter Typhoon Tedarik Süreci'ne ilişkin) Eurofighter (EF) Tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık'a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında; yıllara sari olarak Birleşik Krallık'a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir.

MSB: (Hava Harp Okulu'ndaki öğrenci vefatına ilişkin) Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatı ile ilgili derhal başlatılan idari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyetle sürdürülmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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