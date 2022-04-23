Son Dakika! Zelenski'den müzakere ültimatomu: Ülkemizde referandumlar yapılırsa müzakerelerden çekileceğiz - Haberler

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Son Dakika! Zelenski'den müzakere ültimatomu: Ülkemizde referandumlar yapılırsa müzakerelerden çekileceğiz

Haberler.com - Servet Uzun - Güncel
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Son dakika: Ukrayna lideri Zelenski, Rusya-Ukrayna arasında barışın sağlanması için yürütülen müzakerelerle ilgili Moskova yönetimine ültimatom verdi. Zelenski, "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa Ukrayna, Rusya ile yapılacak herhangi bir müzakereden çekilecek" diyerek uyarıda bulundu.

Rusya- Ukrayna savaşında 2 ay geride kalırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna arasında yürütülen müzakerelerle ilgili konuşan Zelenski, "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa Ukrayna, Rusya ile yapılacak herhangi bir müzakereden çekilecek" ifadelerini kullandı.

Zelenski yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir çağrıda bulundu. Zelenski, Putin'e çağrısında savaşı bitirmek için toplantı yapmayı teklif etti.

Savaşı kazanmaları durumunda Avrupa'daki en güçlü ve tecrübeli ordulardan biri olacaklarını savunan Zelenski, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yarın Kiev'i ziyaret edeceğini de söyledi.

Servet Uzun
Servet Uzun
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Zelenski, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Haberler

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