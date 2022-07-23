Son Dakika | Yazar Rasim Özdenören hayatını kaybetti (2) Son dakika haberler... CENAZESİ EYÜP SULTAN CAMİİ'NDEN KALDIRILACAKCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından, hayatını kaybeden yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören'in cenazesinden yarın ikindi namazını müteakip Eyüp Sultan Camii'nden kaldırılacağını duyurdu. CENAZESİ EYÜP SULTAN CAMİİ'NDEN KALDIRILACAK Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından, hayatını kaybeden yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören'in cenazesinden yarın ikindi namazını müteakip Eyüp Sultan Camii'nden kaldırılacağını duyurdu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Eyüp Sultan Camii Rasim Özdenören İbrahim Kalın Twitter Güncel Haberler Son Dakika

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