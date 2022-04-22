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Son dakika! Yalova'da tersanede patlama; 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Özgür Yıldız - Güncel
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Son dakika! Yalova'da tersanede patlama; 3 yaralı

Son dakika haber... YALOVA'da, bir tersanenin tankında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

YALOVA'da, bir tersanenin tankında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Altınova ilçesindeki özel bir tersanede meydana geldi. Tersanede bulunan bir tankta çalışma yapıldığı sırada gaz ve oksijen sıkışmasından kaynaklandığı öne sürülen patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların 1'inde hafif, 2'sinde ise ağır derecede yanıklar oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Güncel

Patlama, işçi, Güncel, Haberler

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