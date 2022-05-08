Son dakika: Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı evinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı evinde ölü bulundu

AA - Ali Öztürk - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı evinde ölü bulundu

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta, Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı Salman Yaşdal (76) evinde ölü bulundu.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı Salman Yaşdal (76) evinde ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Yaşdal'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Eve gelen ekipler, yaptıkları incelemede Yaşdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Salman'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Ali Öztürk - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Kahramanmaraş, Vatan partisi, Elbistan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title