Son Dakika! Tuzla Tersanesi'nde bir gemide patlama meydana geldi, ilk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı
Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika: Tuzla tersanesindeki bir gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı.
Tuzla Tersanesi'ndeki bir gemide gaz sıkışmasından kaynakladığı belirtilen patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
5 İŞÇİ YARALANDI
İlk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
GEÇEN HAFTA DA BOYA FABRİKASINDA PATLAMA OLMUŞTU
Geçen hafta da Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesi'nde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında patlama yaşanmıştı. Patlamada fabrikada çalışan 3 kişi yaşamını yitirmişti.