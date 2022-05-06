Son Dakika! Tuzla Tersanesi'nde bir gemide patlama meydana geldi, ilk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı - Haberler

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Son Dakika! Tuzla Tersanesi'nde bir gemide patlama meydana geldi, ilk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika: Tuzla tersanesindeki bir gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı.

Tuzla Tersanesi'ndeki bir gemide gaz sıkışmasından kaynakladığı belirtilen patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

5 İŞÇİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

GEÇEN HAFTA DA BOYA FABRİKASINDA PATLAMA OLMUŞTU

Geçen hafta da Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesi'nde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında patlama yaşanmıştı. Patlamada fabrikada çalışan 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Patlama, Tuzla, Güncel, Haberler

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