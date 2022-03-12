Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 132 kişi vefat etti, 20 bin 465 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 20 bin 465 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 132 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 42 bin 751 hasta taburcu olurken bugün 318 bin 846 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,22 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,01 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,22 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 235 bin 452 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 895 BİN 872 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 733 bin 973 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 895 bin 872 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 389 bin 349 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 25 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybederken 25 bin 401 de yeni vaka tespit edilmişti.