Son Dakika | TOKAT-OTOMOBİL İLE MİNÜBÜS ÇARPIŞTI; 2 ÖLÜ 12 YARALI - Haberler

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Son Dakika | TOKAT-OTOMOBİL İLE MİNÜBÜS ÇARPIŞTI; 2 ÖLÜ 12 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: Tokat'ın Niksar ilçesi yakınlarında Gökdere köyü mevkisinde tali yoldan ana yola çıkan otomobilin, panelvan tipi minibüsle çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

NİKSAR, TOKAT (DHA) - Tokat'ın Niksar ilçesi yakınlarında Gökdere köyü mevkisinde tali yoldan ana yola çıkan otomobilin, panelvan tipi minibüsle çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gökdere, Niksar, Tokat, Ölü, Güncel, Haberler

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