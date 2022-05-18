Son Dakika | TOKAT-OTOMOBİL İLE MİNÜBÜS ÇARPIŞTI; 2 ÖLÜ 12 YARALI - Haberler

Son Dakika | TOKAT-OTOMOBİL İLE MİNÜBÜS ÇARPIŞTI; 2 ÖLÜ 12 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: Tokat'ın Niksar ilçesi yakınlarında Gökdere köyü mevkisinde tali yoldan ana yola çıkan otomobilin, panelvan tipi minibüsle çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
NİKSAR, TOKAT (DHA) - Tokat'ın Niksar ilçesi yakınlarında Gökdere köyü mevkisinde tali yoldan ana yola çıkan otomobilin, panelvan tipi minibüsle çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel