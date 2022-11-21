Son Dakika! Gaziantep'e düzenlenen saldırının ardından Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden F-16'lar havalandı

Son dakika! PKK'nın sınır ötesinden Karkamış tarafına attığı roketler nedeniyle 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 vatandaşımız da yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise hem Pençe Kılıç Harekatı hem de sınır ötesinden gelen saldırılara ilişkin, "Harekatlarımız hem karadan hem havadan devam edecek" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16'lar ise saldırı bölgesine doğru hareket etti.

Fırat'ın doğusundan Gaziantep'in Karkamış ilçe merkezine yapılan havan saldırısıyla biri çocuk, biri öğretmen olmak üzere 3 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralanmıştı. Terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara harekatına işaret ederken, 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na katılarak operasyonları başarılı bir şekilde icra eden Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan uçaklar havalandı.

"HEM HAVADAN HEM DE KARADAN NE GEREKİYORSA YAPMAYA DEVAM ECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır ötesinden gelen saldırılar hakkında, "Ruslarla da 2019'da Soçi'de yapılan bir anlaşmamız var. Onların bölgedeki teröristleri temizleme sorumlulukları vardı. Maalesef birçok kez kendilerine tekrar tekrar hatırlatmamıza rağmen bunu yapmadılar, yapamıyorlar. Biz de bunlara karşı sessiz kalmayacağımızı, herhangi bir şekilde kendileri yapamadığı takdirde oradaki teröristlere karşı adım atacağımızı söyledik. Dün de bu çerçevede Kobani'de yuvalanan teröristlere karşı 12 hedefi vurmak suretiyle orada etkisiz hale getirdik. Burada herhangi bir tahdit yok. Bu harekâtın sürekliliği söz konusu. Karadan ve havadan gereken neyse yaptık. Bundan sonra da yapacağız" dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

PKK/YPG terör örgütünün Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'ne düzenlediği saldırıda 6 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine yönelik Pençe Kılıç operasyonu başlatıldı. Operasyonda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, bugün Karkamış'a sınır ötesinden saldırılar düzenlendi ve 3 vatandaşımız yaşamını yitirdi.