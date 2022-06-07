Son Dakika! Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi - Haberler

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Son Dakika! Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika: PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde Türkiye'ye getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine yönelik mücadelesi aralıksız devam ediyor. TSK, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü hedeflerini bir bir ortadan kaldırırken, Milli İstihbarat Teşkilatı da Suriye'de başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyon kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar, Türkiye'ye getirilerek yargıya teslim edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2015'te Siirt'te katılan Kaçar, yaklaşık bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildi.

Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimi alan Kaçar, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı.

Kaçar'ın son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Ayn El Arap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

PKK Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Murat Demir Demir:

Keşke getirip ülkemizi kirletmeseydiniz . Oracıkta temizleme ne güzel olurmuş

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Demir Acer :

idam sart sallandirin gitsin

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