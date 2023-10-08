Son Dakika: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! Terör örgütüne ait 6 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Suriye'nin kuzeyine yeni bir hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hava harekatında terör örgütüne ait petrol tesisi ile barınak ve sığınaklardan oluşan 6 hedef imha edildi, çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında bir petrol tesisi ile barınak ve sığınaklardan oluşan 6 terör hedefinin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

6 HEDEF İMHA EDİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerine saat 22.00'de hava harekatları düzenlendiği belirtildi. Hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen petrol tesisi, barınak ve sığınaklarda oluşan 6 hedef imha edildi.

"AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."