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Son dakika... Sokak ortasında husumetlilerine ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Yeliz Alagöz - Güncel
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Son dakika... Sokak ortasında husumetlilerine ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika habere göre ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, Cihan Y.'nin (63) sokakta tabancayla vurduğu husumetlilerinden Serkan Albayoğlu (42) yaşamını yitirirken, Ali O. (37) ise yaralandı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, Cihan Y.'nin (63) sokakta tabancayla vurduğu husumetlilerinden Serkan Albayoğlu (42) yaşamını yitirirken, Ali O. (37) ise yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Perşembe beldesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Cihan Y., aralarında husumet bulunduğu belirtilen Serkan Albayoğlu ve Ali O. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Cihan Y., tabancasını ateşleyerek Serkan Albayoğlu ve Ali O.'yu vurdu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, başından vurulan Albayoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan Ali O. ise hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Cihan Y. ve araçtaki A.A. (24) adlı kadın, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Yeliz Alagöz - Güncel

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