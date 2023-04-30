Son Dakika: Şırnak'ta trafik kazası! 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
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Son dakika: Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.
Sabah saatlerinde Şırnak-Uludere karayolu, Balveren beldesi mevkinde meydana gelen kazada askeri personeli taşıyan ve ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 73 FE 108 plakalı otobüs, şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şırnak Valisi Osman Bilgin de kaza yerine gidip incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'taki araç kazasında, 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, araç kazasında yaralanan dört askerin tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, kazada hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.