Son Dakika | Sinop sahilinde ölü kara gerdanlı dalgıç kuşları bulundu - Haberler

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Son Dakika | Sinop sahilinde ölü kara gerdanlı dalgıç kuşları bulundu

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Son Dakika | Sinop sahilinde ölü kara gerdanlı dalgıç kuşları bulundu

Bir son dakika haberine göre Sinop'ta bazı bölgelerde ölü kara gerdanlı dalgıç kuşları incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

SİNOP (AA) - Sinop'ta bazı bölgelerde ölü kara gerdanlı dalgıç kuşları incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karakum sahilinde ölü kuşlar gören vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Sahilde bulunan ve kara gerdanlı dalgıç kuşu olduğu belirlenen kuşlar bölgeye gelen ekiplerce alınarak incelenmek üzere kurum laboratuvarına gönderildi.

Kentte üç gündür aralıklarla kara gerdanlı dalgıç kuşu ölümü görülmesine üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tarım, Sinop, Güncel, Haberler

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