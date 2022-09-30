Son Dakika | Siirt Adliyesinde "mandala ve origami" sergisi açıldı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda yükümlülerin hazırladığı kağıt katlama sanatı origami ve mandala sergisi açıldı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda yükümlülerin hazırladığı kağıt katlama sanatı origami ve mandala sergisi açıldı. Siirt Adliyesi girişinde açılışı gerçekleştirilen seriyi gezen Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, emeği geçenlere teşekkür etti. Yükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik desteklerin devam edeceğini dile getiren Sarıca, hükümlülerin boş zamanlarını değerlendirmeleri ve hobi edinmelerine yönelik faaliyetlerin bilişsel gelişim açısından önem oluşturduğunu belirtti. Sarıca, benzeri faaliyetlerin her zaman destekçisi olduklarını kaydetti. Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Öncül de yükümlülerin kağıt katlama sanatı origami ve mandala öğrenerek toplumsal uyumlarına ve sosyalleşmelerine katkı sağlandığını söyledi. Sergiyi, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Altay, 2. Ağır Ceza Başkanı Erdi Özmen, hakim, Cumhuriyet savcıları, adliye personeli ve vatandaşlar gezdi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Siirt Güncel Haberler Son Dakika

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