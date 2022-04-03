Son dakika... Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen son yolculuğuna uğurlandı
AA - Servet Ülkü - Güncel
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Son dakika habere göre Şehit Abdullah Kürşat Kupşen' gözü yaşlı yakınları Şehidin musallaya getirilmesi Şehidin yakınlarından helallik alınması Cenaze namazının kılınması Dua edilmesi İZMİR - Hakkari'nin Derecik ilçesinde arama tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah...
HAKKARİ (AA) - Şehit Abdullah Kürşat Kupşen' gözü yaşlı yakınları
Şehidin musallaya getirilmesi
Şehidin yakınlarından helallik alınması
Cenaze namazının kılınması
Dua edilmesi İZMİR - Hakkari'nin Derecik ilçesinde arama tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için İzmir'in Gaziemir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.