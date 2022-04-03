Son dakika... Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen son yolculuğuna uğurlandı

AA - Servet Ülkü - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika habere göre Şehit Abdullah Kürşat Kupşen' gözü yaşlı yakınları Şehidin musallaya getirilmesi Şehidin yakınlarından helallik alınması Cenaze namazının kılınması Dua edilmesi İZMİR - Hakkari'nin Derecik ilçesinde arama tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah...

HAKKARİ (AA) - Şehit Abdullah Kürşat Kupşen' gözü yaşlı yakınları

Şehidin musallaya getirilmesi

Şehidin yakınlarından helallik alınması

Cenaze namazının kılınması

Dua edilmesi İZMİR - Hakkari'nin Derecik ilçesinde arama tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için İzmir'in Gaziemir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Son dakika... Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen son yolculuğuna uğurlandı

AA / Servet Ülkü - Güncel

Hakkari, Cenaze, Şehit, dua, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title