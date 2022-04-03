Son dakika... Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Şehit Abdullah Kürşat Kupşen' gözü yaşlı yakınları

Şehidin musallaya getirilmesi

Şehidin yakınlarından helallik alınması

Cenaze namazının kılınması

Dua edilmesi İZMİR - Hakkari'nin Derecik ilçesinde arama tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için İzmir'in Gaziemir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.