Son Dakika: Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 8 kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Şanlıurfa'da minibüsün sulama kanalına düşmesi nedeniyle meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda ambulans ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Şanlıurfa'dan kahreden bir haber geldi. Elde edilen ilk bilgilere göre bir minibüsün sulama kanalına düşmesi nedeniyle içerisinde bulunan 8 vatandaş hayatını kaybetti.

SULAMA KANALINA UÇTU

Öğleden sonra Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında meydana gelen kazada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu. Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.