ŞANLIURFA - Bakan Nebati: "Güneş enerjisinden elektrik üretimi payı yüzde 4.5'e çıkacak"
AA - Mehmet Fatih Aslan - Güncel
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması ŞANLIURFA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da İş Dünyası GES ve Sulama Kanalları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması ŞANLIURFA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da İş Dünyası GES ve Sulama Kanalları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (3)