ŞANLIURFA - Bakan Nebati: "Güneş enerjisinden elektrik üretimi payı yüzde 4.5'e çıkacak" - Haberler

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ŞANLIURFA - Bakan Nebati: "Güneş enerjisinden elektrik üretimi payı yüzde 4.5'e çıkacak"

AA - Mehmet Fatih Aslan - Güncel
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması ŞANLIURFA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da İş Dünyası GES ve Sulama Kanalları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması ŞANLIURFA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da İş Dünyası GES ve Sulama Kanalları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (3)

ŞANLIURFA - Bakan Nebati: Güneş enerjisinden elektrik üretimi payı yüzde 4.5'e çıkacak

ŞANLIURFA - Bakan Nebati: Güneş enerjisinden elektrik üretimi payı yüzde 4.5'e çıkacak

ŞANLIURFA - Bakan Nebati: Güneş enerjisinden elektrik üretimi payı yüzde 4.5'e çıkacak

AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel

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