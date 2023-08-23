Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüsün yeni varyantı ülkemizde görülmedi

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada yayılmaya başlayan koronavirüsün yeni varyantı hakkında açıklamalarda bulundu. Koca, "Ülkemizde görülmedi. Asla kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Griple nasıl mücadele ediyorsak aynı şekilde olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsün alt varyantı Eris'in bazı ülkelerde tespit edilmesi sonrası bir açıklama yaptı. Ülkemizde yeni varyantın görülmediğini söyleyen Koca, "Hala Kovid görülüyor mu, evet. Bu dönemde giderek mutasyonlarda etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz. Vatandaşımız endişelenmesin. Hastane yatışı artıran herhangi bir durum söz konusu değil." dedi.

"YAŞLILAR KALABALIKTAN UZAK DURMALI"

Kapanma döneminin söz konusu olmayacağını da belirten Bakan, "Griple ilgili süreç nasılsa aynı olmalı. Yaşlılarımız kalabalık ortamlardan, grip vatandaşlardan uzak kalmalı." ifadelerini kullandı.

"KIZAMIK VAKALARI 2-3 AY ÖNCESİNE GÖRE AZALDI"

Son dönemde artış gösteren kızamık vakalarına da değinen Koca, "Kızamıkla ilgili göçle vakaların arttığını biliyoruz. Korunmanın en etkili yolu aşı. Aşı ile ilgili bilim kurulunun güncellediği şekilde çocuklarımıza aşıların ihmal edilmemesi önemli. Bizde kızamık vakaları 2-3 ay öncesine göre giderek azaldı. Ağırlıklı görülen il yüzde 80 ile İstanbul, sonra Ankara, Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır. Aşılamayı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Endişe edilecek bir durum yok. Sayılar giderek azalıyor." ifadelerini kullandı.

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