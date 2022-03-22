Son dakika! Rus savaş gemileri Ukrayna'ya füze fırlattı

- Rus savaş gemileri Ukrayna'ya füze fırlattı

KİEV - Rusya Donanması'na ait savaş gemileri Sivastopal açıklarından Ukrayna'ya füze fırlattı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 28 gündür devam ederken, Rus ordusunun karadan, havadan ve denizden saldırıları sürüyor. Rusya Donanması'na ait savaş gemileri Rusya'nın Ukrayna'da yasadışı şekilde ilhak ettiği Kırım Yarımadasında yer alan liman kenti Sivastopol açıklarından Ukrayna'ya füze fırlattı. Seyir füzesi olduğu tahmin edilen füzelerin tam olarak hangi noktaları hedef aldığı ise bilinmiyor. Füzelerin fırlatıldığı anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.