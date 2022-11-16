Son Dakika! Polonya'ya düşen füze sonrası hedef gösterilen Rusya, suçu Ukrayna'ya attı

Son dakika! Dün akşam Polonya'ya düşen füze nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Tüm gözler Rusya'ya çevrilmişken Rus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Füze Ukrayna'nın S-300'üne ait. Bizim yüksek hassasiyetli füzelerimiz sadece Ukrayna'yı hedef alıyor. Saldırılarımız Polonya sınırına 35 kilometreden daha yakın değil." denildi.

Dün akşam Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.

POLONYA'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Aynı zamanda NATO üyesi ülke Polonya'da olayın ardından büyük bir hareketlilik yaşandı. Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı. Toplantının Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile istişarenin ardından düzenlendiğini belirten Müller, toplantının konusu hakkında şu an için bir bilgi veremeyeceğini, mümkün olması durumunda ilerleyen saatlerde kamuoyunu bilgilendirebileceklerini söyledi.

RUSYA, FÜZE İDDİALARINI YALANLADI: SALDIRMADIK

Füzeyi attığı öne sürülen Rusya Savunma Bakanlığı ise "Polonya medyası ve yetkililerinin Przewodow yerleşim alanına Rus füzelerinin düştüğü iddiasıyla ilgili açıklamaları, durumu tırmandırmak için kasıtlı bir provokasyondur. Ukrayna yakınlarındaki hedeflere herhangi bir saldırı yapılmadı" dedi.

RUSYA: POLONYA'YA DÜŞEN FÜZE UKRAYNA'YA AİT

Bugün Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise füzenin Ukrayna'ya ait olduğu öne sürüldü. Açıklamada, "Füze Ukrayna'nın S-300'üne ait. Bizim yüksek hassasiyetli füzelerimiz sadece Ukrayna'yı hedef alıyor. Saldırılarımız Polonya sınırına 35 kilometreden daha yakın değil." denildi.

Bakanlık Sözcüsü Konaşenkov, Rus savunma uzmanlarının Przewodow köyündeki füze enkazlarına ait dün akşam yayınlanan fotoğrafların Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait S-300 hava savunma sisteminin güdümlü füzesinin parçaları olduğunu kesin olarak tespit ettiğini söyledi.

NATO ACİL TOPLANIYOR

Öte yandan NATO ülkelerinin büyükelçileri bugün yapılacak acil toplantıda Polonya'ya füze düşmesini görüşecek. NATO Sözcülüğünden yapılan açıklamada, acil nitelikli toplantının, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında gerçekleştirileceği bildirildi. Brüksel'deki NATO karargahında bugün düzenlenecek toplantıda, Polonya'da iki kişinin ölümüne yol açan "trajik olayın" ele alınacağı belirtildi.