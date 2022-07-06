Son Dakika: Polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılıyor - Haberler

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Son Dakika: Polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılıyor

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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Son dakika: Kadıköy'de gerçekleştirilen ve teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atılan eylemde polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in savunmasının dinlenmesinin ardından dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi.

İstanbul Kadıköy'de 12 Haziran'dan "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" adı altında yapılan eylemde polis memuru Hakan A.'ya yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi.

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından kurulan Hazırlık Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığında toplandı. Toplantıda, Aydeniz hakkındaki 5 ayrı dokunulmazlık dosyası görüşüldü. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Aydeniz, savunmasını yaptı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ali Özkaya, Aydeniz'in dört dosya hakkında kendi savunmasını yaptığını, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da bir dosya için Aydeniz adına savunmada bulunduğunu söyledi. Özkaya, toplantıda savunma yapan Aydeniz ve Beştaş'ın, konuyla ilgili video ve fotoğraflar ile savcılığa yaptıkları müracaatla ilgili takipsizlik kararını sunduğunu aktardı.

Komisyon, Aydeniz hakkındaki kararı vermek için bugün saat 11.00'de yeniden toplandı. Hazırlık Komisyonu raporlarını ayrı ayrı görüşen komisyon üyeleri, Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Aydeniz hakkındaki rapor, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Salihe Aydeniz Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (6)

Burhan Korkmaz:

akp milletvekili olsaydı aynı prosedür uygulanacakmıydı..

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by nokta:

Görevini yerine getiren polise tokat atan hdpli vekilin dokunulmazlığı kalksın yargılansın oylamasına hayır oyu veren chp adaleti böylemi savunacak bu oylamayla hak hukuk adalet söyleminiz çöp olmuştur.

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mahalle sakini:

Tokat değil yumruk.

2 2 Yayından Kaldır
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