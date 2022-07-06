Son Dakika: Polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılıyor

İstanbul Kadıköy'de 12 Haziran'dan "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" adı altında yapılan eylemde polis memuru Hakan A.'ya yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi.

KOMİSYON DÜN BİR ARAYA GELDİ

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından kurulan Hazırlık Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığında toplandı. Toplantıda, Aydeniz hakkındaki 5 ayrı dokunulmazlık dosyası görüşüldü. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Aydeniz, savunmasını yaptı.

TAKİPSİZLİK KARARINI SAVUNDULAR

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ali Özkaya, Aydeniz'in dört dosya hakkında kendi savunmasını yaptığını, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da bir dosya için Aydeniz adına savunmada bulunduğunu söyledi. Özkaya, toplantıda savunma yapan Aydeniz ve Beştaş'ın, konuyla ilgili video ve fotoğraflar ile savcılığa yaptıkları müracaatla ilgili takipsizlik kararını sunduğunu aktardı.

BUGÜN KARAR VERİLDİ

Komisyon, Aydeniz hakkındaki kararı vermek için bugün saat 11.00'de yeniden toplandı. Hazırlık Komisyonu raporlarını ayrı ayrı görüşen komisyon üyeleri, Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Aydeniz hakkındaki rapor, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi.