Polis ekiplerinden Eminönü'nde taksi denetimi

İstanbul'da taksileri denetleyen polis ekipleri, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Eminönü Kenedy Caddesi'nde kurulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.

Durdurdukları araçlarda sürücülerin belgelerini inceleyen ekipler, taksi şoförlerinin emniyet kemeri takıp takmadıkları, taksimetre açıp açmadıkları, trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Denetimler sırasında belgeleri eksik olan ve kurallara uymayan bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.

Uygulama noktasında durdurulan taksicilerden Hülya Yiğit'e, ehliyetinin yanında bulunmaması nedeniyle 427 lira ceza kesildi.

Gazetecilere açıklama yapan Yiğit, kontrolleri doğru bulduğunu belirterek, "Uygulamalar çok güzel. Benim cezam bireysel unutkanlıktan dolayı kesildi. Benim hatam yüzünden yani. Kaçak taksicilerin piyasada yer alması sebebiyle denetimleri yerinde buluyorum." dedi.

Uygulama noktasında durdurulan taksinin sürücüsü Cemil Özdemir ise kendisine ceza kesildiğini zannederek, "Barkodum olmadığı için ceza yedim. Ayıptır ya. Sistemden görülüyor barkodlar zaten. Böyle olmaz." diyerek ekiplere tepki gösterdi.

Polis memurlarının Özdemir'e sadece kontrol yapıldığını, cezai işlem uygulanmadığını söylemesi üzerine gülümseyen Özdemir, daha sonra kontrol noktasından ayrıldı.