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Son dakika... Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı - Yaşar Coşkun - Güncel
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Son dakika... Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberine göre KONYA'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Emin Görür (58), yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Emin Görür (58), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece yarısı Seydişehir- Konya kara yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Nuri T.  yönetimindeki 42 AAJ 291 plakalı otomobil, Mehmet Emin Görür'ün kullandığı  42 ADF 975 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve başında kask bulunmayan motosiklet sürücü Görür, bariyerlere çarptı. Kanlar içinde kalan Görür, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Nuri T., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Güncel

Seydişehir Konya Güncel Haberler Son Dakika

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