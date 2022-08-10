Son Dakika: Operasyon bölgesinden acı haber! Açılan taciz ateşi sonucu 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberini resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

"BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİM"

Açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız 10 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar" ifadeleri yer aldı.

DÜN DE AYNI BÖLGEDEN ŞEHİT HABERİ GELMİŞTİ

Dün de Pençe-Kilit operasyon bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in şehit olduğunu açıklanmıştı.