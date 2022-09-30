Son Dakika! NATO'dan Putin'in Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak kararına ilk yorum: Asla tanımayacağız
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Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak kararı hakkında değerlendirmede bulundu. Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgeleri olan Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin resmen Rusya'ya katılmasının önünü açan kararnameyi imzaladı. Kremlin tarafından kamuoyuna açıklanan kararnameyle Putin yönetimi iki bölgeyi de 'bağımsız bölge' olarak tanıdı. Bu kararname, Rusya'nın ilhak öncesi atması gereken son adım olarak görülürken, Putin bölgelerle ilgili ilhak kararını da bugün imzaladı.
Putin'in hamlesine başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünya genelindeki büyük tepki geldi. BD Başkanı Biden, her zaman Ukrayna'nın yanında olduklarını ve bu referandumu hiçbir zaman tanımayacaklarını ifade etti.
Putin'in ilhak kararıyla ilgili NATO da sessizliğini bozdu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakının gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu aktardı. Stoltenberg, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır." dedi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini söyledi.