Son Dakika! NATO'dan Putin'in Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak kararına ilk yorum: Asla tanımayacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgeleri olan Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin resmen Rusya'ya katılmasının önünü açan kararnameyi imzaladı. Kremlin tarafından kamuoyuna açıklanan kararnameyle Putin yönetimi iki bölgeyi de 'bağımsız bölge' olarak tanıdı. Bu kararname, Rusya'nın ilhak öncesi atması gereken son adım olarak görülürken, Putin bölgelerle ilgili ilhak kararını da bugün imzaladı.

BÜYÜK TEPKİ YÜKSELDİ

Putin'in hamlesine başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünya genelindeki büyük tepki geldi. BD Başkanı Biden, her zaman Ukrayna'nın yanında olduklarını ve bu referandumu hiçbir zaman tanımayacaklarını ifade etti.

NATO DA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Putin'in ilhak kararıyla ilgili NATO da sessizliğini bozdu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakının gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu aktardı. Stoltenberg, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır." dedi.

"UKRAYNA'NIN ÜYELİĞİ İÇİN OY BİRLİĞİ GEREKLİ"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini söyledi.