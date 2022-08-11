Son Dakika: Murat Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'a eylem yapmaya gelen üst düzey PKK'lı yakalandı

Son dakika: Murat Karayılan'ın talimatıyla eylem yapmak üzere İran'dan Türkiye'ye geçen üst düzey PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze tebrikler" dedi.

Türkiye'nin teröre karşı verdiği başarılı mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TSK'nın ve emniyet güçlerinin teröre karşı aldığı başarılı sonuçları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bakan Soylu'nun paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.

PKK'LILARA BOMBA EĞİTİMİ VERİYORDU

Soylu'nun paylaşımına göre Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla İstanbul'da yakalandı. Teröristin İstanbul'a eylem yaptırmak ve yapmak için geldiği öğrenilirken, sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Teröristin ayrıca diğer teröristlere de bomba eğitimi veren kişi olduğu ifade edildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE TEBRİK

Bakan Soylu, başarılı operasyonla ilgili emniyet güçlerini de tebrik etti. Soylu, "Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze tebrikler" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı:

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