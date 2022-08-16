Son Dakika | Müdür yardımcısının öldüğü kanyondan 15 saatte kurtarıldılar Son dakika haberi: ISPARTA'da, Yazılı Kanyon'daki derede lise müdür yardımcısı Veysel Serbak'ın cansız bedenine ulaşılırken, bölgede mahsur kalan 3 kişi ise ekipler tarafından 15,5 saatte kurtarıldı. ISPARTA'da, Yazılı Kanyon'daki derede lise müdür yardımcısı Veysel Serbak'ın cansız bedenine ulaşılırken, bölgede mahsur kalan 3 kişi ise ekipler tarafından 15,5 saatte kurtarıldı. 4 kişinin, doğa yürüyüşünde oldukları öğrenildi. Isparta'da 4 kişi, pazar günü saat 09.00 sıralarında, araçla geldikleri Sütçüler ilçesi Yeşildere köyü bölgesindeki hidroelektrik santralinin bulunduğu yerden Yazılı Kanyon yönünde doğa yürüyüşüne çıktı. Yakınlarının 1 gün boyunca haber alamayıp, ihbarda bulunmasıyla bölgeye AFAD ve Jandarma Arama- Kurtarma Timi sevk edildi. Kanyonda arama- kurtarma çalışması, dün saat 09.00 sıralarında başlatıldı. Aramalar sonucu dün saat 18.00 sıralarında Veysel Serbak'ın derede cansız bedeni bulundu. Mehmet Sezgin, Hüseyin Sofulu ve Mehmet Kitapçı'ya ise saat 00.30 sıralarında, mahsur kaldıkları Yeşildere köyü Çürük mevkisinde ulaşıldı. Sütçüler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, kontrol amaçlı sağlık muayenesinden geçirildi. Isparta Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Veysel Serbak'ın cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş Sütçüler Isparta Güncel Haberler Son Dakika

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