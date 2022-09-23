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Son Dakika: MİT'ten sınır hattına operasyon! Kırmızı bültenle aranan 2 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi

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Son Dakika: MİT'ten sınır hattına operasyon! Kırmızı bültenle aranan 2 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Son dakika: MİT, kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından olan Hüseyin Yıldırım'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından sınır hattında düzenlenen operasyonda, PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kck PKK Güncel Haberler Son Dakika

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