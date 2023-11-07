Son Dakika: MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Ayşe Arslan etkisiz hale getirildi
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Son dakika! MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan'ı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır ötesindeki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonlar, PKK/KCK'nın sözde sorumlusu Ayşe Arslan öldürüldü.
2004 YILINDA ÖRGÜTE KATILMIŞ
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, 2004'te terör örgütü PKK'ya katıldığı ve 2014'te terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Ayşe Arslan'ı takibe aldı.
NOKTA OPERASYON
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk toplumsal alan sorumlusu olan Arslan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta "nokta operasyonu" ile etkisizleştirildi.