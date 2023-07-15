Son Dakika! 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının faili olan terörist öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır ötesi başarılı operasyonlarına devam ediyor. Son olarak 2020 senesinde PKK/YPG tarafından Afrin'de 11'i çocuk olmak üzere 40 kişinin hayatını kaybettiği saldırının intikamı alındı. Düzenlenen operasyonda saldırının sorumlusu Heysem Cuma öldürüldü.

İSTİHBARAT ALINDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/KCK-PYD/YPG Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten, Fırat Kalkanı harekat alanı başta olmak üzere harekat bölgelerine örgüt tarafından eylem amacıyla yapılan malzeme aktarımından sorumlu olan Heysem Abu Dahham kod adlı Heysem Cuma'nın bir süre önce Münbiç şehir merkezine geldiği istihbaratı alındı. Cuma, MİT tarafından 9 Temmuz'da Münbiç şehir merkezinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

PAZAR YERİNE SALDIRMIŞLARDI

Terörist Heysem Cuma'nın, Cerablus'ta 2019'da 3'ü motosiklet, 2'si otomobille gerçekleştirilen bombalı saldırılar ile 28 Nisan 2020'de Afrin şehir merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü yakıt tankeri ile düzenlenen ve 11'i çocuk, 40 sivilin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı saldırının sorumlusu olduğu bildirildi.

TANKERLE SİVİLLERİ HEDEF ALMIŞLARDI

Saldırının ardından olay yerinden görüntüleri paylaşan Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: "İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin'de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre en az 35 masum sivili katletti, 30'dan fazla sivili de yaraladı." Daha sonra ölü sayısının 40'e yükseldiği belirtilmişti.