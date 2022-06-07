Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer, güzel haberi verdi! 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan bırakılmayacak - Haberler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı'nın Editör masasında soruları yanıtladı. Özer, önceki pazar gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı ve 12. sınıf öğrencilerinin devamsızlık sıkıntılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"DEVAMSIZLIKTAN KALMA OLMAYACAK"

Bakan Özer, 12. sınıf öğrencileri özelinde gerçekleştirdikleri çalışmanın detayını duyurarak, "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın" dedi.

"LGS'DE İPTAL EDİLEN SORU YOK"

Özer, "LGS'de iptal edilen soru var mı?" tartışmasını ise, "LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok" sözleriyle noktaladı. Özer ayrıca, "(3600 ek gösterge) 60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak" ifadelerini kullandı.