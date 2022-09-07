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Son Dakika | Mersin'deki yangın havadan görüntülendi

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Son dakika haberi: Mersin'deki yangın havadan görüntülendi Yangının tehdit ettiği yerleşim yerindeki 30 ev tedbir nedeniyle boşaltıldı Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ederken, yangının boyutu dron ile havadan görüntülendi.

Mersin'deki yangın havadan görüntülendi

Yangının tehdit ettiği yerleşim yerindeki 30 ev tedbir nedeniyle boşaltıldı

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ederken, yangının boyutu dron ile havadan görüntülendi.

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde çıkan orman yangınıyla igili söndürme çalışmaları, Mersin Valiliği ve Gülnar Kaymakamlığı koordinesinde devam ediyor. Sabah saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda uçak ve helikopterin yanısıra 40 arazöz, 300 personel müdahale ediyor.

Öte yandan yangının tehdit ettiği yerleşim yerindeki 30 ev tedbiren boşaltılırken, burada yaşayan vatandaşlar okul bahçesine alındı. Vatandaşların barınma ihtiyacı içinde Gülnar ilçesinde bulunan lojmanlar hazırlandı.

Yangın havadan görüntülendi

Bu arada bölgede orman yangını dron ile havadan görüntülendi. Şiddetli rüzgarın olduğu ve dumanlar nedeniyle çalışmaların zorlaştığı yangın bölgesindeki alevlerin boyutu, dron görüntülerine yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Varlı - Güncel

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