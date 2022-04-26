Son Dakika! Toplu taşıma ve sağlık kuruluşları hariç tüm kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu kalktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Toplu taşıma ve sağlık kuruluşları hariç tüm kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu kalktı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu'nun son kez toplandığını açıklayan Erdoğan, "Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulaması vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske yasağının kalmasıyla ilgili önemli kararların alınmasının beklendiği Bilim Kurulu toplantısının ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın değerlendirmesinin ardından konuşan Erdoğan, "Son 2 yıl bu salgının gölgesi altında geçti. Bütün sektörlerde topyekün bir krize dönüştü. Hayatımızın olağan akışını yeniden düzenlemek zorunda kaldık. Ülkelerin her biri kendi kapasitesince salgınla mücadeleye girişti. Hastaneden sağlık personeline, solunum cihazından aşıya kadar ciddi sıkıntılar yaşandı. Devletlerin yönetim becerileri sınandı. Türkiye tüm bu sınamalardan alnının akıyla çıkabilen az sayıdaki ülkelerden olmuştur. Sağlık altyapımız ve sağlık çalışanlarımızla dünyada örnek bir mücadele ortaya koyan heyetimizi kutluyorum. Ülkemizi bu sancılı ve sarsıntılı dönemden sağ salim çıkartarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

Kapalı alanlardaki maske kullanımı zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Olağanüstü bir durum olmazsa Bilim Kurulu toplanmayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı.

Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulaması vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir. İleri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımızın aşıları özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermektedir."

Bakan Koca, yaptığı paylaşımla pandeminin bitişini resmen ilan ettiBakan Koca, yaptığı paylaşımla pandeminin bitişini resmen ilan etti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (10)

millet yorumu:

şimdi geçmiş olsun.korona cok tehlikeli gelecek hiç iyi olmadı maskelerin kalkması maske takmaya devam edilmeliydi.şimdi sokaklarda maske takan insanlara para cezası kesmesinlerde niye masken var diye

Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
Leda Gözübüyükoğlu:

Toplu taşımada zaten takan var takmayan var. Marmarayda 10 kişi varsa zaten 5i maskesiz uyarsan kavga çıkıyor uyarmasan ayrı dert..

Cevap Yaz 0 6 Yayından Kaldır
Rasim Karakaya:

İyi de bilim kurulunun kendi iradesi ve varlığı yok mu? Neden Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yapıyor? Her müjdeyi bizzat kendisi açıklama gibi bir misyonu mu var?

Cevap Yaz 3 19 Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title