Son Dakika | Mardin'de 2 araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı - Nezir Güneş - Güncel
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Son dakika haberleri... ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİMardin'de 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralı olarak devlet hastanesinde tedavi altınan alınan bir kişinin yaşamını yitirmesiyle, kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
MARDİN (DHA) - ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Mardin'de 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralı olarak devlet hastanesinde tedavi altınan alınan bir kişinin yaşamını yitirmesiyle, kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yaralı 5 kişinin tedavisi sürüyor.
Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,
Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Güncel