Son Dakika | Mardin'de 2 araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2)

MARDİN (DHA) - ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Mardin'de 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralı olarak devlet hastanesinde tedavi altınan alınan bir kişinin yaşamını yitirmesiyle, kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yaralı 5 kişinin tedavisi sürüyor.

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,