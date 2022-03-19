Son Dakika | Mardin'de 2 araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2) - Haberler

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Son Dakika | Mardin'de 2 araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Nezir Güneş - Güncel
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Son Dakika | Mardin'de 2 araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2)

Son dakika haberleri... ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİMardin'de 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralı olarak devlet hastanesinde tedavi altınan alınan bir kişinin yaşamını yitirmesiyle, kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

MARDİN (DHA) - ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Mardin'de  2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralı olarak devlet hastanesinde tedavi altınan alınan bir kişinin yaşamını yitirmesiyle, kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yaralı 5 kişinin tedavisi sürüyor.

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,


Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Güncel

Mardin, Güncel, Haberler

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