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Son dakika! Manisa'da devrilen motosikletteki çocuk öldü, sürücü ağır yaralandı

AA - İrfan Anlayanoğlu - Güncel
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Son dakika! Manisa'da devrilen motosikletteki çocuk öldü, sürücü ağır yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Ahmetli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

AHMETLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Matdere mevkisinde Salihli ilçesi yönüne giden M.Y. (22) yönetimindeki 45 YC 1676 plakalı motosiklet, devrilerek bariyere savruldu.

Sürücü M.Y. ile motosiklette bulunan Ömer Maruf Yel (16) yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri M.Y'yi Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Ömer Maruf Yel'i Salihli'deki özel hastaneye kaldırdı.

Yel, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

AA / İrfan Anlayanoğlu - Güncel

Salihli, Ahmetli, Manisa, Güncel, Haberler

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