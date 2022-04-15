Son dakika: Malatya'da inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Malatya'da inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü

AA - Bilal Timur - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Malatya'da inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Malatya'da inşaat alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MALATYA (AA) - Malatya'da inşaat alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen nedenle bir inşaattaki yapı malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında hasar oluştu.

AA / Bilal Timur - Güncel

Malatya, İtfaiye, Yangın, İnşaat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title