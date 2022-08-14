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Son Dakika | Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

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Son Dakika | Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Y.K. (41) yönetimindeki 38 AEV 874 plakalı otomobil, Malatya-Kayseri kara yolu kağıt fabrikası önündeki kavşakta M.S.K. (50) idaresindeki 02 DZ 509 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan G.K. (8), M.Y.K. (6), H.N.K. (4), B.K. (44), H.K. (43), Ö.K. (23), M.N.K. (21), Y.K. (11) ve E.E.K. (7) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekibine teslim edildi.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

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