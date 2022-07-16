Son dakika: Mahallelinin din eğitimi için tuttuğu kişi, çocukları tacizden tutuklandı

BALIKESİR'in kırsal Ericek Mahallesi halkı tarafından Kur'an eğitimi veresi için tutulan B.Ç., kursa gelen 2 kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Dursunbey ilçesinin kırsal Ericek Mahallesi'nde bir kız çocuğu camide açılan Kuran kursunda eğitim veren B.Ç.'nin kendisine elle cinsel tacizde bulunduğunu ailesine anlattı. Bunun üzerine ailesi B.Ç. hakkında Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturmasında bir kız çocuğunun daha cinsel tacize maruz kaldığı belirlendi.

B.Ç.'nin Diyanet İşleri görevlisi olmadığı, kırsal mahallede yaşayanlar tarafından özel olarak tutulup, çocuklara din eğitimi vermesi için ilçe dışından getirildiği öğrenildi.