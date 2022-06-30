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Son Dakika | Mağarada eşek kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Uğur Budak - Güncel
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Son dakika haberi... Mağarada eşek kurtarma operasyonu Erzurum'un Tekman İlçesinde mağarada mahsur kalan eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mağarada eşek kurtarma operasyonu

ERZURUM - Erzurum'un Tekman İlçesinde mağarada mahsur kalan eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, koyunlarını otlatan Nasip Demirel isimli şahsın mağarada seslerin geldiğini duyunca mağarada yaptığı incelemede içerde eşeğin olduğunu gördü. Bunun üzerine itfaiyeye haber veren hayvan sever Nasip Demirel itfaiye ekibine yardım ederek eşeği mağarada çıkardılar. Yaklaşık 15 metre derinliğindeki mağaraya inen itfaiye ekibi ve hayvansever Nasip Demirel eşeğin boynuna ip bağlayarak uzun uğraşlar sonucu yukarı doğru çıkardılar. Eşeğin uzun süre mağarada olduğu ve aç kaldığı dikkatlerden kaçmadı.

Eşeğin mağaradan çıkması ile hayvan sever Nasip Demirel ve itfaiye ekipleri derin nefes aldılar.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Uğur Budak - Güncel

İtfaiye Erzurum Tekman Güncel Haberler Son Dakika

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