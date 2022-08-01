Son Dakika | Libya'da yakıt tankerinde çıkan yangın sonucu 7 kişi öldü (2) - Haberler

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Son Dakika | Libya'da yakıt tankerinde çıkan yangın sonucu 7 kişi öldü (2)

Son dakika haberleri: Libya'nın güneyinde yakıt taşıyan bir tankerde çıkan yangın sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

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Libya'nın güneyinde yakıt taşıyan bir tankerde çıkan yangın sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Beyt Beyye Belediyesine bağlı Zaviye beldesindeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bozulan tankerden yakıt aktarımı yapıldığı sırada yangın çıktı.

Olayda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını aktaran kaynaklar, yangının etkisi nedeniyle henüz kimlik tespitinin yapılamadığını kaydetti. Yaralıların bir kısmı Trablus'taki hastaneye getirildi.

AA / Hamza Al Ahmar - Güncel

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