Son Dakika | Libya'da yakıt tankerinde çıkan yangın sonucu 7 kişi öldü (2) Son dakika haberleri: Libya'nın güneyinde yakıt taşıyan bir tankerde çıkan yangın sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Libya'nın güneyinde yakıt taşıyan bir tankerde çıkan yangın sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Beyt Beyye Belediyesine bağlı Zaviye beldesindeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bozulan tankerden yakıt aktarımı yapıldığı sırada yangın çıktı. Olayda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını aktaran kaynaklar, yangının etkisi nedeniyle henüz kimlik tespitinin yapılamadığını kaydetti. Yaralıların bir kısmı Trablus'taki hastaneye getirildi. Güncel AA / Hamza Al Ahmar Libya Güncel Haberler Son Dakika

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