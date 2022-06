Son Dakika: LGS'de 80 dakika sürecek ikinci kısım olan sayısal oturum başladı - Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve sınava katılan 1 milyon 300 bin öğrencinin hangi liseye gideceğini belirleyen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı, bugün düzenleniyor. Öğrenciler ilk olarak sabah 09.30'da sözel oturuma girdi. Sözel oturumun saat 10.45'te bitmesinin ardından verilen moladan sonra saat 11.30'da ise sayısal oturum başladı. LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik olmadı, 2018'den bu yana uygulanan sınavın aynı formattaki uygulaması bu yıl da devam etti.

İLK BÖLÜM 75 DAKİKA SÜRDÜ

Sınav, iki oturum halinde uygulandı. Sözel oturum, saat 09.30'da başladı ve 10.45'te bitti. Bu oturumda öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

SAYISAL OTURUMDAN ÖNCE MOLAYA ÇIKTILAR

Sözel oturumun ardından saat 11.30'de başlayan sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verildi. Bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıktı ve ihtiyaçlarını giderdi. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Haberler.com - Güncel